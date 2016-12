Da Redação/Extra MT

Em uma entrevista à imprensa na manhã desta quinta-feira (01), Jane Patrícia Lima Claro, mãe do aluno bombeiro Rodrigo Patrício Lima Claro de 21 anos que morreu após passar mal em treinamento em Lagoa Trevisan em Cuiabá, afirmou que os exames realizados no jovem descartaram aneurisma.

Rodrigo deu entrada em coma na UTI de um hospital particular na capital no dia 10 de novembro após passar mal durante uma aula de instrução de salvamento, vindo a falecer no dia 15 de novembro.

Segundo Jane, o laudo preliminar é inconclusivo. “A princípio os médicos trabalhavam com todas possibilidades para a causa da hemorragia que o Rodrigo teve na cabeça, inclusive foi cogitada a possibilidade de aneurisma. Após o exame de angiografia cerebral foi descartado o aneurisma e também a possibilidade de má formação congênita. Esse exame descartou todas essas possibilidades, então até o momento não se sabe o que de fato aconteceu, o porquê dessa hemorragia que ele teve na cabeça. O laudo é inconclusivo”.

Jane relembrou que no último contato com o filho por mensagens, ele afirmou que estava com medo do treinamento, pois a instrutora Tenente Isadora Ledur, já teria avisado que seria dura com ele.

“No dia que ele foi para a prova na Lagoa Trevisan ele mandou mensagem dizendo que naquela tarde ele teria prova e estava com medo porque a Tenente estava lá e ela já havia falado que ia pegar no pé dele. Os relatos dele sempre foram sobre a Tenente, ele nunca comentou comigo um exagero de outro instrutor. Tanto que os meninos comentaram que eles aprenderam muito com outro instrutor, mas com ela quase nada”, disse.

A mãe de Rodrigo salientou ainda que após o fato, os amigos dele a procuraram para relatar outras situações. “Ele sempre comentava que havia alguns exageros, mas muitos detalhes eu fiquei sabendo só agora porque ele me poupou de muitas situações que ele passou lá. Inclusive fiquei sabendo só agora que ele já sofria esses afogamentos na UFMT, quando iniciou as aulas de prova aquática. Os amigos dele me procuraram para falar detalhes e a cada momento que eu ouvia, me chocava ainda mais, porque ali eu tive noção do quanto eu meu filho sofreu para chegar até o estado de falecimento. Eu não tinha noção do que estava acontecendo de fato. Essa Tenente pegava no pé de todos. Ela se achava dona da situação e era arrogante com todos, mas na prova aquática era mais com ele. Eu costumo dizer que para se ter bons profissionais não precisa chegar no ponto que chegou. A gente sabe que não é somente no Corpo de Bombeiros que isso acontece, em outras instituições também”.

Uma das preocupações dela é o encaminhamento das investigações. Hoje, além do inquérito da Polícia Civil, um Inquérito Policial Militar (IPM), está sendo conduzido por um oficial da corporação. “A investigação oficial sai de 30 a 50 dias. Esse é o prazo que eles me deram, pode ser que se prolongue ou termine antes. Estamos procurando detalhes porque as vezes são os detalhes que fazem a diferença em uma investigação como essa. Então a gente está aí no dia-a-dia buscando informações e passando para os órgãos competentes, no caso a Polícia Civil e o IPM que foi instaurado pelo Corpo de Bombeiros. E nós temos um advogado em Cuiabá fazendo todos os procedimentos sobre o caso”.

O comando da corporação afirmou que a tenente Isadora Ledur não estará entre os oficiais a serem promovidos neste dia 2 de dezembro. O comandante geral, coronel Júlio Cezar Rodrigues, disse que a promoção foi suspensa até o final das investigações. A tenente e outros oficiais e praças, foram afastados do curso após a morte de Rodrigo. A previsão é que IPM seja concluído até o dia 20 de dezembro.

“Voltamos essa noite para Tangará nos sentindo na contramão da situação, porque hoje as famílias estão indo para Cuiabá para a formatura dos seus filhos e eu voltei para casa sem o meu e na certeza de que ele não vai se formar. É uma situação bem complicada ‘pra’ gente. A dor é constante e tem momentos que não dá, mas a gente tem se mantido confiante em Deus porque só ele para nos manter de pé”, lamentou a mãe do aluno.

Emocionada, Jane ressaltou ainda que o sonho do filho era seguir a carreira do pai e salvar vidas. Ela garantiu que esse sonho será realizado de outra forma. “Nada do que eu fizer hoje vai trazer a vida do meu filho de volta. Mas as pessoas sentem de fato alguma coisa quando mexem no seu bolso, então a gente vai sim buscar os nossos direitos. O grande sonho do Rodrigo era salvar vidas, ele estava ali buscando conhecimentos para salvar vidas. Ele não vai estar aqui mais, ele não volta, mas eu como mãe, tenho a obrigação de buscar que não acabe ali. E em nome dele eu vou continuar lutando para que outras mães não passem a dor que eu estou passando, não sintam o que eu estou sentindo”.

Fonte/Foto: Rádio Pioneira