Da Redação/Extra MT

Os médicos do Hospital Regional de Sorriso, a 420 km de Cuiabá, paralisaram o atendimento nesta quarta-feira (10) para cobrar repasses atrasados. Em um ofício encaminhado ao governo do estado, os profissionais alegam que estão há três meses sem receber e denunciam a superlotação da unidade. De acordo com o diretor clínico da unidade, Rodrigo Bezerra, a paralisação deve ocorrer até que os repasses sejam regularizados.

A pasta admitiu o atraso no pagamento do mês de março e afirmou que o repasse de maio só deve ser feito após a entrega da planilha de despesas desse mês junto ao governo.

No documento assinado pelos 71 profissionais do hospital, os médicos denunciam a falta de repasses para as empresas médicas e fornecedores, a superlotação da ala de emergência e a carência de medicamentos “essenciais para a manutenção do hospital”.