Da Redação/Extra MT

Um morador, de 44 anos, foi ferido a tesouradas quando tentou evitar um assalto na casa dele, na madrugada desta terça-feira (8) no Bairro da Manga, em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá. Segundo familiares da vítima, dois homens invadiram a casa dele e tentaram roubar um botijão de gás. Ele viu o assalto e tentou evitar o crime, até que foi atacado pelos ladrões.

De acordo com a família, um boletim de ocorrência foi registrado por lesão corporal. O morador foi encaminhado para uma unidade de saúde em Várzea Grande. Familiares disseram que ele chegou ao local consciente, mas o quadro de saúde dele inspira cuidados.

A irmã da vítima relatou que o crime ocorreu por volta de 1h30 [horário de Mato Grosso]. Dois assaltantes invadiram a casa e tentavam retirar um botijão, até que foram flagrados pelo morador. Um dos assaltantes, armado com uma tesoura, atacou a vítima com dois golpes no peito. O morador teria tentado impedir que os criminosos levassem o botijão.