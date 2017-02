Tweet no Twitter

Um homem com a identidade ainda não confirmada que conduzia um Renaut Sandero pelo bairro Alameda, em Várzea Grande, morreu ao colidir na traseira de uma carreta que estava estacionada na madrugada desta quinta-feira (16). O cadáver que ficou preso nas ferragens só foi retirado depois de duas horas pelo Corpo de Bombeiros.

O acidente aconteceu por volta das 2h. O carro de passeio que seguia sentido ao bairro Cristo Rei não freou e colidiu na traseira da carreta carregada com madeira. A frente do veículo ficou totalmente destruída e a vítima presa nas ferragens.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve presente no local minutos depois, mas já encontrou o motorista sem os sinais vitais. Parte do carro precisou ser serrada para que o condutor fosse retirado.

Peritos criminalistas que trabalharam na ocorrência não conseguiram encontrar nenhum documento da vítima, apenas cartões e a documentação do carro nos nomes de Vagner Ramos Melo da Silva, 38. . O seu corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (Deletran) acompanhou os trabalhos e está apurando as causas do acidente. Uma das suspeitas é de que o condutor estava em alta velocidade.