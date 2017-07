Keka Werneck/GD

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e comunidade acadêmica da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) iniciaram a sexta-feira (30) fazendo protestos em dia de greve geral no país.

O MST trancou 4 rodovias das 7h ás 9 horas, mas denunciar as reformas trabalhista e previdenciária, além da pressão no Congresso em favor dos grandes fazendeiros. É o que liderança do MST no Estado, Antônio Carneiro. Segundo ele, estas questões não interessam apenas a quem vive na cidade, porque, “entre os que mais vão perder direitos conquistados, estão os que vivem no campo”.

Foram trancadas as rodovias BR-364, próximo à Jaciara, a BR-163, em Jangada, a BR-070, em Mirassol D´Oeste e a MT-256, em Tangará da Serra.

Carneiro assegura que o movimento não vai voltar a fechar as estradas nesta sexta e que isso foi feito apenas como um sinal de insatisfação.

á na UFMT, professores, servidores e alunos se juntaram para, usando máscaras de políticos que votaram a favor da reforma trabalhistas, fazer intervenções na guarita da instituição e em seguida na avenida Fernando Correa, no sinaleiro.

Concentração para o ato maior na capital está sendo chamada para as 15h na praça Ipiranga, com ato previsto para as 16 horas.