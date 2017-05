Tweet no Twitter

Da Redação/Extra MT

Cinco mulheres foram presas nesta semana tentando entrar com entorpecentes na Penitenciária Central do Estado, em Cuiabá. Somente nesta quarta-feira (10.05), foram presas Renata dos Santos Marques, Juliana Barros e Lindiara do Espírito Santo Faria.

Na vistoria de rotina, para entrada dos visitantes na unidade prisional, os agentes suspeitaram que as mulheres portavam as drogas e ao interroga-las, elas confessaram que levavam entorpecentes.

As três foram encaminhadas a uma unidade de saúde, onde passaram por exames de raio X, que constataram os invólucros com drogas nas partes íntimas.

As três mulheres serão encaminhadas, nesta quinta-feira (11.05), para audiência de custódia no Fórum da Capital.

No último domingo (07.05), Jocinilia Rodrigues de Almeida, de 44 anos, e Luana Pedrita de Campos Barreto, de 21 anos, foram presas também com drogas que levariam para dois detentos da Penitenciária Central. Elas passaram por exames e o material foi retirado numa unidade de saúde. Agentes receberam denúncia de que Jocinilia tentaria entrar com droga na unidade.

Após passar por audiência de custódia, Jocinilia Almeida foi encaminhada ao presídio feminino Ana Maria do Couto.

À Luana Barreto foi determinado pela justiça o monitoramento eletrônico por tornozeleira.

As cinco mulheres foram autuadas por tráfico de drogas.

Fonte: Sejudh/MT