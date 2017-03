Bruno Vicente

O vice-prefeito de Cuiabá, Niuan Ribeiro, participou nesta quinta-feira (09) da 5ª edição do “Voo de Negócios”, realizado pela Diretoria Comercial e de Logística de Cargas da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). O evento aconteceu na sala de embarque internacional do Aeroporto Internacional Marechal e contou ainda com a presença do secretário de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Vinicius Hugueney, e do secretário-adjunto de Turismo, Marcus Fabrício.

A solenidade foi promovida com o intuito de aproximar a Infraero dos empresários que tem interesse em edificar algum empreendimento dentro do terminal aéreo ou em áreas externas e operacionais. Representantes dos aeroportos de Goiânia-GO, Palmas-TO, Uberaba e Uberlândia-MG, além de Corumbá e Ponta Porã-MS, também participaram do evento. Conforme a estatal da aviação, juntos, os oitos aeroportos possuem ao menos 232 pontos comerciais, todos com possibilidade de desenvolvimento de negócios.

Para o vice-prefeito Niuan Ribeiro, por ser uma cidade com uma cultura extremamente rica, vista como a capital do agronegócio, e com grande desejo de ampliação do ambiente de negócios, Cuiabá possui um grande potencial de desenvolvimento econômico que pode ser muito bem explorado por aqueles que aqui desejam investir. Nesse sentido, ele acredita que uma parceria com a Infraero pode ser uma grande mola propulsora para o crescimento do município.

“A Infraero é uma grande referencia no ramo da logística aérea brasileira e com toda certeza aqui ela encontrará valorosos companheiros no trabalho de geração de oportunidades, renda e emprego. Cuiabá se encontra de braços abertos para todos aqueles que queiram fomentar nossa economia”, afirmou.

O presidente da Infraero, Antônio Claret de Oliveira, destacou que o objetivo da estatal é abrir as portas para a realização de negócios com a sociedade. Segundo ele, Mato Grosso tem uma grande força dentro da economia do país e uma união com a Prefeitura de Cuiabá pode alavancar ainda mais esse potencial.

“Fiquei muito entusiasmado com o posicionamento aqui mostrado pela gestão de Cuiabá. Garanto que dentro da Infraero vocês terão um grande apoio e sustentação para todas as atividades desenvolvidas nesse projeto. Nós estaremos sempre juntos em prol de Cuiabá”, disse.

De acordo com o secretário Vinicius Hugueney, Cuiabá tem uma ampla potencialidade para atrair novas empresas e uma aproximação com a Infraero é de extrema importância para se ter sucesso em novos projetos. “Temos um grande desejo de trazer para Cuiabá empresas que possam investir principalmente na área têxtil. Nosso Estado é o maior produtor de algodão e acreditamos que essa aproximação com a Infraero será fundamental no fomento dessa atividade”, comentou.

O secretário-adjunto Marcus Fabrício, vê realização do evento como uma quebra de paradigma que deve contribuir grandiosamente com setor turístico da Capital. “A Infraero está abrindo essa oportunidade de negócio para o setor empresarial e Cuiabá é a porta de entrada do Turismo dentro do estado de Mato Grosso. Isso irá viabilizar ainda mais nosso campo, através das várias empresas que aqui se instalarão”, pontuou.