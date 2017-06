Assessoria de Imprensa/ CDL Cuiabá

Na lista de feriados nacionais e estaduais, o dia 15/06/2017 (quinta-feira), Corpus Christi, consta como ponto facultativo. Já em Cuiabá, assim como em Várzea Grande, a data de Corpus Christi trata-se de feriado religioso municipal. O comércio dessas cidades poderão abrir as portas desde que respeitem a convenção coletiva assinada entre entidades de representação classista-empresarial e Sindicato dos Empregados no Comércio de Cuiabá (SECC). Em caso de abertura das portas, a remuneração das horas trabalhadas dos empregados envolvidos no feriado será em dobro, incluída as comissões de vendas que serão calculadas pela média mensal, lembrando que deverá ser concedida no prazo de até 30 dias, contados após o dia trabalhado.

Os Bancos – A Federação Brasileira dos bancos informa que não haverá atendimento nas agencias bancárias no feriado e que a população poderá utilizar os canais alternativos de atendimento bancário, como mobile e internet banking, caixas eletrônicos, banco por telefone e correspondentes para fazer transações financeiras. Na sexta-feira (16), o expediente será normal. Os carnês e contas de consumo (água, energia, telefone e etc) vencidos do dia 15 poderão ser pagos sem acréscimos no dia 16. Normalmente, os tributos já estão com as datas ajustadas ao calendário de feriados (federais, estaduais e municipais).

Já os shoppings funcionarão com horário de domingo, das 11h às 22h para cinema e praça de alimentação e das 14h às 20h para as lojas.