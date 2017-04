Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Da Redação/Extra MT

Os vereadores Dilmair Callegaro (PSDB), Hedvaldo Costa (PR), Joacir Testa (PDT), Gilmar Flores, o “Joaninha” (PMDB), e Tony Lennon (PMDB) foram nomeados para a composição da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) destinada a apurar se a cobrança das faturas de água no município está dentro dos parâmetros contratuais e de acordo com a legislação vigente aplicável à espécie. A portaria foi publicada no Diário Oficial dos Municípios, que circula hoje.

O presidente e o relator da comissão ainda serão escolhidos em votação entre os membros. Esta definição deve ocorrer na primeira reunião de trabalho. A CPI terá o prazo de 120 dias, prorrogável por mais 60 dias, mediante deliberação do Plenário para a conclusão.

“As Secretarias Legislativa e Jurídica da Câmara Municipal prestarão o assessoramento e, juntamente com a Mesa, o atendimento preferencial das providências que a CPI solicitar. As despesas porventura decorrentes dos trabalhos da CPI, correrão por conta do orçamento vigente”, aponta o documento assinado pelo presidente da câmara, vereador Ademir Bortoli (PMDB).

Outro lado – em nota enviada ao Só Notícias anteriormente, a empresa Águas de Sinop disse que se mantém à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos e apresentar informações sobre as ações executadas desde o início da concessão, em novembro de 2014.

Fonte: Só Notícias