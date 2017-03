Da Redação/Extra MT

Tomou posse, nesta segunda-feira (27.03), a nova diretoria da Associação dos Procuradores do Estado de Mato Grosso (Apromat), que atuará no biênio 2017/2019. O ato de posse aconteceu na sede da Procuradoria Geral do Estado (PGE) e foi conduzido pela ex-presidente, a procuradora do Estado Glaucia Amaral.

Ao ser empossado, o novo presidente, o procurador do Estado Rodrigo Santos de Carvalho, destacou que o cargo representa um grande desafio em dar continuidade aos trabalhos já realizados pela Associação nos últimos 30 anos. “Vamos continuar construindo, pois a associação significa o fortalecimento da carreira e da qualidade dos serviços prestados à população”, ressalta.

Glaucia, que atuou pela Apromat nos últimos 10 anos, classificou a experiência como exitosa e de muito aprendizado. “Não é possível resumir 10 anos em tão pouco espaço de tempo, mas é preciso renovar e dar espaço aos novos. Vejo Rodrigo com muita vontade de trabalhar e vamos estar junto com ele para apoiá-lo nas lutas pela advocacia pública”, pontua.

A solenidade de posse foi aberta pela procuradora-geral adjunta, Gabriela Novis Neves Pereira Lima, que enalteceu o trabalho da associação. “Esse trabalho é necessário e importante para o reconhecimento da carreira”, destaca.

Além da defesa das prerrogativas da carreira, entre as propostas defendidas por Carvalho estão a ampliação dos quadros de procuradores e servidores – acompanhando e incentivando os processos de concursos e seleções; a intensificação e o fortalecimento da advocacia pública; a modernização dos serviços ao investir em sistemas de informatização para a aceleração de processos; e a implantação da Escola da Advocacia.

“Tivemos dois concursos recentemente que podem atender a necessidade jurídica de atuação no Estado por parte da Procuradoria. Um caminho que foi iniciado na gestão passada da PGE e tem continuado na atual. Mas, é preciso continuar a luta, visto que hoje temos 108 vagas para procuradores e apenas 55 estão ocupadas”, comenta Rodrigo.

APROMAT – A associação atua há mais de 30 anos em Mato Grosso e atualmente possui cerca de 110 associados, entre ativos e inativos. A perspectiva é de que esse número aumente com a chegada dos novos procuradores, aprovados no último concurso público.

Fonte: Assessoria Apromat