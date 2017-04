Tweet no Twitter

Cirurgiões-dentistas de todo o Estado elegeram, com mais de 85% dos votos válidos, a chapa “Inovação em Ação”, encabeçada por Luiz Evaristo Riccci Volpato, que foi reconduzido à presidência do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso (CRO-MT) pelos próximos dois anos.

“Esse número de votos representa a confiança dos colegas na nossa chapa e nas nossas propostas, bem como avaliza o trabalho que vem sendo feito. Em nosso primeiro mandato investimos na transparência e na interiorização do Conselho. É sinal que estamos no caminho certo”, avalia Luiz Evaristo Volpato, que preside o Conselho desde 2015.

Sobre o que está por vir, Volpato destaca a continuidade do processo de modernização do Conselho Regional e a interiorização. “A chapa traz em sua composição profissionais do interior (um de Rondonópolis e um de Sorriso), o que reforça nosso desejo de estar mais presente, prestigiando o interior. Vamos trabalhar ainda mais para dar celeridade aos processos e fortalecer nossa categoria”, completa.

Votação – A eleição dessa quarta-feira (26.04), teve a maior participação dos profissionais da capital e do interior desde a fundação do CRO-MT, há 50 anos.

Dois mil, duzentos e oitenta e sete (2.287) inscritos no CRO-MT foram às urnas, em todo o estado. Desse total, 1950 votaram na Chapa 1, correspondendo a 85,26% dos votos, 241 votaram nulo e 96 em branco.

Eleição – Evaristo Volpato atribui, além do reconhecimento do trabalho feito pela atual gestão, ao investimento tecnológico, o número expressivo de votantes.

“Essa foi nossa primeira eleição com a possibilidade de voto online. Esse número expressivo de participantes demonstra que valeu a pena ter investido nesse sistema. Foi uma decisão acertada”, destaca o presidente. Ele explica que a categoria vem conversando há alguns anos sobre essa ferramenta. A maioria dos Conselhos Regionais aderiu ao sistema online.

“Somos uma autarquia federal. É uma lei federal que rege nosso processo eleitoral, então, não abrimos mão dos meios convencionais de votação, que foram a urna e o voto por correspondência, dando assim todas as possibilidades de participação aos nossos colegas”, explica Volpato.

Eleitos – Compõem a nova chapa, como efetivos, Luiz Evaristo Ricci Volpato; Sandro Marco Stefanini de Almeida; Jose de Figueiredo Loureiro Junior; Durvalino de Oliveira e Roberto Maia de Almeida. Como suplentes, foram eleitos Valter Torezan Gouvea; Elaine Patricia Alves de Araujo Gomes; Christianny de Souza Carvalho; Carla Martins Sanchez e Rodrigo Hartmann Atua.

Fonte: ZF Press