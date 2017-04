Da Redação/Extra MT

O comércio em Cuiabá poderá abrir normalmente no feriado da próxima sexta-feira (21.04), data em que se homenageia Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Da mesma forma ocorre no sábado (22.04).

De acordo com o Gerente Executivo Geral da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Cuiabá, Fábio Granja, os empresários do comércio que resolverem abrir no feriado de Tiradentes, deverão remunerar as horas trabalhadas em dobro aos empregados, conforme convenção coletiva do Sindicato dos Empregados no Comércio de Cuiabá (SECC) firmada em 01 de janeiro de 2017, valendo para o decorrer desse ano.

Segundo ainda o documento elaborado na convenção coletiva, além da remuneração das horas trabalhadas dos empregados envolvidos nos feriados ser em dobro, deverá incluir as comissões de vendas que serão calculadas pela média mensal, e deverá ser concedida no prazo de até 30 dias, contados após o feriado trabalhado.

Diante disso, Granja acredita que cada empregador deverá avaliar seus respectivos custos para analisar a compensação da abertura ou não da sua empresa. “Essa será uma oportunidade de compra, por exemplo, para os servidores públicos, que não terão expediente nesse dia, apesar de que como estamos falando de um feriado em véspera de fim de semana, muitos aproveitarão para viajar, em contrapartida nossa capital também deverá receber visitantes, em função disso, acreditamos que a situação de cada empresa deve ser analisada pelo seu proprietário. É discricionária de cada um a abertura ou não do seu comércio, mas diante de termos um público visitante e de servidores públicos que não irão trabalhar, isso pode contribuir para termos um movimento plausível no comércio da capital”, avaliou ele.

Fonte: Assessoria de Imprensa/ CDL Cuiabá