Da Redação com assessoria

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT) propôs nesta quarta-feira (25) interpelação judicial em face do jornalista Augusto Nunes. O pedido protocolado na 5ª Vara Cível de Cuiabá é para que o âncora explique as acusações realizadas contra advogados no programa O Livre, exibido pela TV Band MT.