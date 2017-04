Da Redação/Extra MT

Diante das noticias de que poderá haver uma paralisação na próxima sexta-feira (28.04), a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Cuiabá (CDL) informa a toda população que nesta sexta-feira (28.04) o comércio funcionará normalmente.

Para o presidente da CDL Cuiabá, Nelson Soares Júnior, a Lei nº 7.783/89 assegura o direito de greve a todo trabalhador, mas diante do cenário em que se apresenta a economia brasileira, mais um dia paralisado seria totalmente prejudicial ao comércio.

“aderir ou não à greve é um direito de qualquer trabalhador, mas tendo em vista o situação econômica em que se encontra nosso país, nós não podemos paralisar as atividades, já que isso prejudicaria diretamente a economia local e consequentemente os empresários e seus colaboradores”, salientou Soares.

De acordo ainda com o presidente da CDL Cuiabá, 2017 já está com inúmeros feriados no calendário e que prejudicam diretamente as vendas no comércio.

“Nós estamos com uma extensa lista de feriados e que estão caindo e cairão nos dias de semana nesse ano, o que atinge diretamente esse setor, e agora mais uma paralisação, que se realmente acontecer, irá prejudicar mais um dia de trabalho para o comércio, ou seja, a economia que já não está muito boa irá piorar ainda mais”, avaliou Soares.

Segundo ainda o presidente da CDL Cuiabá, todo esse cenário gera preocupação nos dirigentes lojistas da capital. “Analisamos que todos saem prejudicados, não só os empresários, mas também os colaboradores que correm o risco de perder seus postos de trabalho diante da crise e também a população, que acaba prejudicada sem ter como ir às compras, diante disso, nosso comércio irá funcionar normalmente e em horário normal também, com o intuito de garantir o trabalho dos seus funcionários e garantir o direito do consumidor”.

Fonte: Assessoria CDL