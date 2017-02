Tweet no Twitter

O prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB) lançou nesta quarta-feira (22) o programa “Conecta Cuiabá”, que visa fornecer sinal de Internet/Wifi gratuito aos principais pontos públicos da cidade, entre eles Parques, escolas, creches e pontos de parada de ônibus, até o aniversário de 300 anos da Capital. Dentre os locais já destacados pelo prefeito, está o Parque Tia Nair, que deverá receber o sinal no próximo (15) de março e o Parque das Águas no dia (20) do mesmo mês.

“Estamos preparando Cuiabá, para cultuar suas ricas tradições e cartões postais. Por isso estamos lançando o “Conecta Cuiabá” aqui na Orla e também levaremos para outros pontos públicos fundamentais para a Capital. Estamos nos preparando para novos tempos, e esse projeto é só o começo de um passo gigantesco que vamos dar para a criação de uma Cuiabá moderna, sustentável e digital” disse.

O prefeito ainda ressaltou que o projeto, que necessita apenas de login por meio da rede social Facebook ou de uma conta no Google, também promoverá a democratização e a desburocratização dos serviços públicos municipais, oferecendo melhores serviços ao cidadão e colocando a cidade em uma era de inclusão digital humanizada, além de ligar os espaços públicos, aos smartphones do cidadão.

“Quando discutimos a implantação do wi-fi eu exigi que houvesse qualidade para que abríssemos as portas da prefeitura para toda sociedade e tornar os serviços públicos mais acessíveis. Não podemos travar a vida das pessoas com burocracias desnecessárias e o “Conecta Cuiabá” é o primeiro passo para mudarmos essa realidade”, completou o Prefeito.

Marcelo Souto, Diretor de Tecnologia da Informação – DTI, da Prefeitura de Cuiabá, reforçou que a oferta da internet livre para o cidadão nos espaços públicos é uma forma de democratizar a informação e viabilizar uma estrutura de serviços para criar conforto e facilidade na forma atual de comunicação que a sociedade utiliza. Afirma ainda, que no menor tempo possível os anseios do prefeito com o projeto serão alcançados. “Aqui na Orla foram colocados 14 equipamentos de ponto de acesso capaz de suportar até 128 conexões simultâneas cada um. Portando, todos em um raio de aproximadamente 1 km da Orla, receberão o sinal. Hoje, inauguramos a primeira fase visando que até o

carnaval conseguiremos oferecer 100% de cobertura e nos prazos determinados pelo prefeito, cobriremos os principais pontos públicos de Cuiabá com uma internet segura e veloz”, finalizou.