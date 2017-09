Alecy Alves

Uma ação conjunta de policiais de diversas unidades da Polícia Militar resultou na liberação dos três reféns e prisão em flagrante dos dois homens que no início da noite deste sábado (02.09), por voltas das 18h30, invadiram uma casa do Distrito Industrial de Cuiabá.

Os dois bandidos foram flagrados por uma guarnição do 24º Batalhão no momento em que deixavam a residência no veículo de uma das vítimas, um Cerato preto. Os dois abandonaram o carro, um fugiu e o outro retornou para a moradia fazendo três pessoas reféns.

As negociações para liberação das vítimas começaram com a guarnição do 24ºBPM. O objetivo inicial era diminuir a tensão das vítimas e do assaltante que as ameaçava. Logo depois, com a presença de negociadores Bope (Batalhão de Operações Especiais) e o reforço da Rotam, a mediação prosseguiu.

O suspeito, identificado como Matheus de Jesus da Silva, 21 anos, liberou a primeira vítima, uma mulher de 44 anos, depois de quase 2hs. Mais tarde, já com a presença do tio dele, conforme havia pedido, liberou a segunda vítima. Por volta das 23h50 libertou a terceira e se entregou. Matheus portava um revólver calibre 38 com cinco munições intactas.

Já o segundo suspeito, José Alexandro de Almeida Guimarães, 24, foi preso minutos depois por uma guarnição do 24º BPM. Ele estava escondido próximo de uma empresa, também no Distrito Industrial. As três vítimas também o reconheceram.

Além do carro, o Cerato, com o qual pretendiam fugir, com os dois suspeitos haviam produtos roubados da casa, entre os quais diversas joias e relógios.

As vítimas relataram que os suspeitos chegaram no local usando uniforme de uma empresa de dedetização. Primeiro, renderam o vigia e depois seguiram para a casa, que fica nos fundos da empresa. Lá, exigiam que entregassem as chaves de maquinários, joias e dinheiro.

Logo depois de libertadas as vítimas receberam atendimento médico na viatura do Samu que estava de plantão no local. Nenhuma sofreu violência física. Os dois suspeitos foram entregues na Central de Flagrantes do Cisc Planalto.