Aproximadamente 500 quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Judiciária Civil, em investigações conduzidas pela Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE), que levaram a descoberta de um consórcio de traficantes para compra e distribuição de droga.

Dezenas de fardos, caixas e tabletes soltos de maconha foram apreendidos, depois da identificação de uma casa, na região do bairro Planalto, com a finalidade armazenar o entorpecente.

Dois sacos grande e 70 peças de maconha foram apreendidos no porta-malas de um veículo Voyage preto, no bairro Sol Nascente. O carro conduzido por, Thiago Santos Rodrigues Silva, 24 anos, foi visto entrar e sair da casa. “Nossos policiais seguiram o veículo e fizeram a abordagem constatando a droga no porta-malas. O preso assumiu ser o dono da maconha, mas não forneceu outros detalhes”, disse o delegado Frederico Murta.

Depois do flagrante, os policiais retornaram à casa e encontraram diversos sacos e tabletes, já separados pelos cômodos do imóvel, que segundo as investigações era usada somente para esconder cargas de drogas, posteriormente, distribuídas no atacado entre os fornecedores para venda a outros traficantes menores que atuam em bocas de fumos da Grande Cuiabá. No imóvel não foi encontrado nenhuma pessoa.

Dentro dos muros da casa, havia um segundo veículo, um Santana prata, também com o porta-malas abarrotados de maconha, sendo retirados de dentro 9 fardos.

De acordo com Murta, a denúncia chegou à Delegacia há cerca de 3 meses e desde então os investigadores vêm averiguando a informação. A casa passou a ser monitorada confirmando, nesta sexta-feira, a informação de que era usada para guardar cargas de drogas.

O delegado titular da DRE, Vitor Chab Domingues, informou que a investigação prossegue para identificação de toda organização criminosa envolvida no esquema de compra e distribuição de droga na região metropolitana.

