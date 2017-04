Da Redação/Extra MT

Policiais civis da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) e peritos criminais especialistas em local de crime e balística embarcaram para Colniza, a 1.065 km de Cuiabá, nesta terça-feira (25), segundo a Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso. O objetivo é ajudar nas investigações da chacina que vitimou nove trabalhadores rurais no distrito de Taquaruçu do Norte, no dia 19 de abril. Eles foram torturados e mortos em um suposto conflito por terra e a suspeita é que os mandantes do crime sejam fazendeiros da região.