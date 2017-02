Tweet no Twitter

Alecy Alves | PM-MT

Negociações lideradas por policiais militares levaram à libertação de uma família e à apreensão dos quatro adolescentes suspeitos do assalto ocorrido na madrugada desta quinta-feira (09.02), na cidade de Colíder (660 km ao Norte de Cuiabá).

As quatro vítimas (um casal, uma mulher e bebê), foram rendidos quando chegavam em casa, no Jardim Maringá, por volta das 23h. Vizinhos que testemunharam o momento da invasão acionaram a Polícia Militar (PM-MT) pelo 190.

A primeira guarnição a chegar ao local, comandada pelo cabo Aluísio Pereira, flagrou os infratores no interior da casa e começou a negociar a rendição. Outras equipes da PM, inclusive da Força Tática de Alta Floresta, cercaram a residência. Equipes da Polícia Judiciária Civil (delegado e investigadores) e do Corpo de Bombeiros também participaram da operação.

Os infratores exigiam uma pistola, carro e coletes à prova de balas para fugir. Sob o comando do cabo Aluisio e o acompanhamento do capitão Ben Hur e o tenente Amarante, ambos da Força Tática, as negociações se estenderam por cerca de cinco horas.

Por volta das 4h, sem que fossem atendidos em suas exigências, os adolescentes se entregaram. O tenente-coronel Eduardo Luiz Silva Santos, comandante do 9º Comando Regional da PM-MT, diz que uma equipe do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi acionada em Cuiabá, mas o desfecho ocorreu antes que houvesse deslocamento.

Por alguns momentos, a situação ficou tensa. Os assaltantes ameaçavam atirar nas vítimas e nos policiais. Eles chegaram a fazer dois disparos para o alto, mas ninguém ficou ferido.

Os adolescentes, que usaram como arma uma pistola artesanal, foram entregues à Polícia Judiciária Civil.