Bruno Vicente

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, realizou nesta sexta-feira (01), juntamente com todo secretariado municipal, a primeira reunião do mês de setembro para debater o cronograma de metas e prazos a serem cumpridas até o fim de 2017. O ato faz parte do planejamento de encontros periódicos realizados pela gestão do Município, no intuito de estudar formas eficientes para colocar em prática projetos e investimentos que potencializem a capital mato-grossense.

Durante a reunião os membros do Executivo municipal puderam estabelecer prioridades e também apresentar balanços das ações realizadas nos primeiros oito meses de gestão. Para o prefeito Emanuel Pinheiro, a reunião demonstra o compromisso da atual administração na construção de políticas públicas que colaborem para o desenvolvimento da Cuiabá dos 300 anos e, consequentemente, resultem na melhoria da qualidade de vida da população.

“É um encontro de balanço, de avaliação, mas acima de tudo uma oportunidade para reforçar nossos objetivos e prazos, conseguindo assim fechar o ano de 2017 com chave de ouro. Temos inúmeras ações que já foram realizadas até aqui. No entanto, o mais importante é aquilo que ainda temos pela frente. São quatro meses em que há uma expectativa enorme da população. E queremos corresponder entregando o maior número possível de benefícios”, explicou Emanuel.

O prefeito destaca ainda que é a partir de momentos como este que a Prefeitura de Cuiabá consegue estudar e montar planos eficazes de atuação, atendendo de maneira ágil as principais demandas e anseios da sociedade cuiabana. Como exemplo ele cita o programa “Meu Lar, Minha Conquista”, lançado na última quinta-feira (31) com a meta de regularizar, até o ano de 2020, cerca de 20 mil lotes situados nos bairros mais carentes da cidade.

“Queremos avançar nos programas sociais, aproximando a Prefeitura cada vez mais das pessoas menos favorecidas, que precisam e dependem totalmente do poder público. Mas, esse é também um momento para olharmos o município de um modo geral, focando nos 300 anos, criando ações positivas, de crescimento, e pensando cada vez mais em Cuiabá como a terra das oportunidades”, finalizou o prefeito.