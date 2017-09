BRUNO VICENTE

A Prefeitura de Cuiabá finalizou nesta semana os trabalhos de fresagem, recapeamento e sinalização da Avenida Historiador Rubens de Mendonça, conhecida como Avenida do CPA. Com aproximadamente 4 km de extensão, a obra compreende o trecho que se inicia no entroncamento com a Avenida Leônidas P. Mendes (lateral do Parque Massairo Okamura) e termina na altura da Cruz Vermelha Brasileira – Filial Mato Grosso.

Fruto de um trabalho em parceria entra as secretarias municipais de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, os serviços foram executados nos dois sentidos da via e irá beneficiar cerca de 22 mil condutores, dando mais proteção e conforto aos cuiabanos que trafegam diariamente pelo local, principalmente aos milhares de habitantes da tradicional região da Grande Morada da Serra.

Além do recapeamento utilizando o Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), um dos tipos de revestimento que apresenta melhor qualidade para este tipo de serviço, a Prefeitura assegurou ainda que fosse feita toda a sinalização necessária para garantir um deslocamento seguro aos condutores. Quem transita pela região pode observar, por exemplo, a pintura completa das linhas de divisão de fluxo, placas de indicação, que orientam o condutor quanto ao percurso e destinos, e placas de regulamentação, responsáveis por informar obrigações ou restrições existentes avenida.

“Por dia são milhares de veículos que passam por aqui, por isso temos sempre que buscar dar ao cidadão as condições básicas para que todo o trajeto seja feito com tranquilidade. Tão importante quanto recuperar a malha viária, é fazer sinalização horizontal e vertical. Isso embeleza a avenida, dá mais segurança e, ao mesmo tempo, demonstra o zelo que temos com a cidade”, argumentou o prefeito Emanuel Pinheiro.

Com um arrojado planejamento de melhoria da malha viária da Capital e no desenvolvimento de um trânsito mais humanizado, tanto para motorista quanto para pedestres, a gestão do Município tem, não só ao avançado longo de toda a cidade com os programas “Minha Rua Asfaltada” e “Bom Caminho”, que leva a pavimentação aos bairros da área urbana e manutenção e conservação de estradas vicinais para a zona rural, respectivamente, mas também mantido a preocupação em recuperar a malha asfáltica das grandes avenidas cuiabanas.

“Assim como já temos feito, vamos continuar levando a pavimentação para os bairros que ainda não possuem, mas não podemos deixar de cuidar também da malha já existente. A Avenida do CPA é uma das principais vias de Cuiabá e assim como outras merece um cuidado especial. Nosso compromisso é o de transformar a Cuiabá dos 300 anos em uma cidade cada dia melhor para se viver e, com toda certeza, essa melhoria passa também pela construção de um trânsito mais humanizado”, pontuou Emanuel.