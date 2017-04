Da Redação/Extra MT

Em prol da comunidade cuiabana, o Hospital Beneficente Santa Helena desenvolve inúmeros projetos voltados para o social e para o bem estar dos seus pacientes. Um desses trabalhos é dedicado aos pais da unidade Canguru e UTI Neontal.

Através deste projeto é realizada uma Roda de Conversa com esses pais. Esse trabalho visa orientar os pais para que possam acompanhar o tratamento e desenvolvimento de seus filhos, tendo em vista que as evidências cientificas, com ênfase ao Método Canguru destacam a importância do cuidado e atenção ao recém-nascido prematuro e do baixo peso, bem como, o acolhimento de sua família em uma UTI Neonatal, reafirmando a relevância da inclusão da família em uma abordagem psicossocial.

Segundo a assistente social, Laura Cristina, tutora do projeto e que atua diretamente com esses pacientes no Santa Helena, “o contato inicial mãe-filho, prejudicado pelas circunstâncias, pode influenciar negativamente a construção dos laços afetivos e o ambiente familiar, podendo causar aumento do estresse na família e prejuízo no estabelecimento do vínculo entre pais/bebês e equipe de profissionais”, disse ela.

De acordo ainda com a assistente social, vivenciar a maternidade, tendo um filho na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, traz com a mulher mãe e sua família necessidades e sentimentos permeados de insegurança, medo e expectativa, que precisam ser compartilhados com outras pessoas do mesmo grupo, inclusive com os profissionais.

Nessa semana quem realizou a atividade com esses respectivos pais foi a Psicóloga da UTI Neonatal do hospital, Elimara Pereira, que falou sobre sentimentos.

Na oportunidade ela fez um circulo com os pais sentados e posteriormente, sorteou um papel com algumas palavras como amor, vitória, dor, esperança, equipe, entre outras, para que as mães pudessem falar de que forma essas palavras se relacionavam com o momento que estavam vivenciando.

“A palavra sorteada aleatoriamente serve como um disparador para essa conversa, onde todas as mães podem participar e falar também como se sente em relação aquela palavra retirada por outra participante e qual o sentimento experimentado”, contou a psicóloga responsável pela atividade, que completou ainda, “o momento em que os filhos se encontram adoecidos ou precisando de cuidados médicos numa UTI Neonatal, as mães se veem como únicas cuidadoras, se sentem na “obrigação” de serem fortes e aguentarem esse momento sem compartilhar com ninguém, por acharem que não serão compreendidas ou até mesmo por não ter com quem dividir essa experiência”.

Para as profissionais, esse evento é de extrema importância, já que com a dinâmica realizada possibilita criar um espaço para que as mães possam falar a respeito de todos os sentimentos que tem permeado esse momento tão complicado que estão passando, também permite uma troca de experiência, pois, todo o grupo está passando por uma situação semelhante, fazendo com que essas mães não se sintam sozinhas sabendo que outras pessoas compartilham dessas dores, dúvidas, vitorias em fim todo esse turbilhão de emoções que acompanham a internação de um filho.

Esse trabalho com os pais do Projeto Canguru é realizado todas as quartas-feiras, das 09h00 às 10h00, dentro do Hospital Beneficente Santa Helena.

Comunicarte – Assessoria de Comunicação