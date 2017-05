Da Redação/Extra MT

Aumentar a segurança das crianças e aproximar a família do desenvolvimento escolar. Este é norte que guia o projeto de lei, de autoria do atual secretário municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico Vinicyus Hugueney (PP), que prevê que creches e escolas públicas sejam obrigadas a instalar câmeras de monitoramento e a transmitir as imagens em tempo real pela internet aos pais ou responsáveis.

Ao alegar que constantemente são noticiadas situações de violência contra crianças e de criminalidade relacionadas aos espaços de convivência delas, Hugueney acredita que o projeto possa inibir esses tipos de ações – bem como irá amenizar a sensação de insegurança que paira na sociedade.

“Prezamos pela segurança e para que os pais possam compartilhar do crescimento das crianças. No Brasil, o monitoramento eletrônico já é uma realidade. Há espaços públicos e privados sendo monitorados 24 horas por dia. Como a violência, em suas diversas formas, já é rotina em boa parte das escolas do país, a instalação de câmeras de vídeo para monitoramento nas escolas e creches, inclusive nas salas de aula”, explica o secretário.

Por meio de um aplicativo gratuito, pais ou responsáveis poderão visualizar na tela do computador ou do celular toda a movimentação no estabelecimento em que seu filho está matriculado. O sistema de monitoramento deverá contemplar salas de aula, bem como espaços internos e externos da instituição. As áreas e vias que dão acesso às instituições também deverão possuir sistema de vigilância eletrônica que permita o monitoramento da chegada dos usuários. Todas irão informar acerca da existência do sistema.

“Além disso, queremos reforçar a relação de confiança que já existe entre escola e família – que poderá se integrar e interagir com o ambiente. Muitos pais e mães têm o sentimento de querer ver como está o filho enquanto trabalha. Devemos utilizar a tecnologia de hoje para o bem. Conhecendo tudo que está acontecendo nas creches e escolas, os familiares até poderão reforçar a autoridade do professor no processo de ensino mesmo dentro de casa”, reforça Hugueney.

PROJETO – Nesta terça-feira (16.05), o secretário municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico esteve reunido com o secretário municipal de Educação, Rafael Cotrim, para apresentar o projeto de lei. Em breve, a proposta será encaminhada pelo prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB) via mensagem à Procuradoria Geral do Município.

Fonte: ZF Press