BRUNO VICENTE

A Prefeitura de Cuiabá irá lançar, ainda este ano, o edital de licitação para a execução de cerca de 3 km de drenagem e pavimentação no Residencial Ana Maria, localizado na Região Norte da Capital. O compromisso foi firmado nesta segunda-feira (18) pelo prefeito Emanuel Pinheiro, em reunião com mais de 100 pessoas, ocorrida na Associação dos Titulares de Imóveis e Moradores da localidade. O ato contou ainda com a presença dos secretários municipais de Obras Públicas, Vanderlúcio Rodrigues, e de Serviços Urbanos, José Roberto Stopa, do deputado federal Valtenir Pereira, e do vereador Misael Galvão.

Ao todo serão oito ruas que receberão a malha asfáltica, dando fim aos problemas de poeira, no tempo de seca, e de lama, durante o período chuvoso, beneficiando as mais de 1.500 pessoas residentes nos 260 imóveis do local. Conforme o chefe do Executivo, a Secretaria Municipal de Obras Públicas se encarregará agora da elaboração do Termo de Referência, onde serão determinados todos os elementos necessários para a abertura do processo licitatório.

Para o prefeito, a medida é fruto da política de humanização, onde, por meio de uma administração próxima da população, a atual gestão tem conseguido identificar de maneira eficiente as demandas mais urgentes de cada bairro e, a partir dai, tomar decisões mais justas e acertadas para a melhoria de vida do cidadão. No caso do Residencial Ana Maria, a expectativa é de que até o fim de 2017 toda a parte burocrática esteja finalizada, dando andamento às obras já no início do próximo ano.

“Esse é último Natal que essa comunidade irá passar sem asfaltamento. É o meu compromisso com os moradores do Ana Maria. O prefeito é o maior representante de um povo que anseia por melhorias, investimento, qualidade de vida e de serviços públicos que cheguem com eficácia e respeito. Por isso, aquilo que eu falava na campanha, tenho vivenciado durante meu mandado. O prefeito tem que estar presente na vida das pessoas e onde estiver um cuiabano lá estará nossa gestão presente na vida do cidadão”, comentou Emanuel.

O presidente Associação dos Titulares de Imóveis e Moradores do Residencial Ana Maria, Deivid Santana, destacou que o compromisso firmado pelo prefeito é visto como um momento ímpar na vida dos moradores, que há mais de 20 anos sofrem com a falta de infraestrutura na comunidade. “Já choramos pela falta de infraestrutura, mas hoje o clima é de alegria pela postura do prefeito, que veio trazer um alento de um futuro com uma qualidade de vida melhor para esta comunidade”, disse.

Já a moradora Maria Auxiliadora, de 59 anos, ressaltou que, apesar de ser uma demanda antiga, essa foi a primeira vez que um prefeito se preocupou em ir até o residencial para verificar a situação e apresentar uma solução para as necessidades apresentadas. “O asfalto é um antigo sonho nosso e agora estamos esperançosos. Chegamos a procurar a Prefeitura em anos anteriores, mas não fomos atendidos. Por isso, agradecemos o prefeito Emanuel Pinheiro, que prontamente nos atendeu e hoje nos trouxe essa grande notícia”, contou a moradora.