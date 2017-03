Garantir em 100% a segurança dos torcedores. Esse foi um dos principais assuntos discutidos durante a reunião desta quarta-feira (08) que definiu planejamento para o jogo entre Luverdense e Corinthians, que ocorre nesta quinta-feira (09), às 20h30, na Arena Pantanal. A reunião foi organizada pela Secretaria de Estado de Educação de Esporte e Lazer (Seduc) e contou com a presença de órgãos da Justiça e Segurança Pública

Conforme o secretário Adjunto de Esporte e Lazer, Leonardo de Oliveira, a prioridade é atender o que determina o Estatuto do Torcedor. Para isso, a equipe técnica da secretaria trabalhou diuturnamente para solucionar pendências da Arena. “Podemos afirmar que, depois desse intenso trabalho, a Arena está com totais condições para receber os torcedores da melhor maneira possível”, ressaltou o gestor.

Leonardo salientou que houve reparos em diversos setores do estádio. Nos banheiros dos torcedores as lâmpadas foram trocadas. Já nos vestiários dos jogadores houve ajustes no carpete, desentupimento de vasos sanitários, trocas de luminárias, instalação de novos chuveiros e de algumas partes do forro do teto.

O sistema de som, bem como o ar-condicionado central da Arena, também foram concertados. Todas essas melhorias foram apresentadas, nesta quarta, aos profissionais da imprensa, durante um tour na Arena Pantanal.

O presidente do Luverdense, Helmute Augusto Lawisch, disse que está impressionado com as mudanças. “A Arena está linda, organizada e limpa. Com certeza o jogo de amanhã será um grande espetáculo para os amantes do futebol”, frisou.

Helmute ressaltou que a vinda de grandes jogos para Mato Grosso também fomenta o Turismo. Segundo ele, a rede hoteleira calcula que irá receber 5 mil hospedagens só por conta da partida entre o Luverdense e o Corinthians.

A reunião de planejamento da Seduc para o jogo entre Luverdense e Corinthians contou com a presença da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Federação Matogrossense de Futebol, Juizado Especial do Torcedor (TJ-MT) e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Esquema Segurança

Na reunião para o jogo ficou definido que a Polícia Militar montará um grande esquema de segurança, tanto fora como dentro da Arena Pantanal. “Nosso objetivo é garantir a integridade dos torcedores”, pontuou o tenente coronel, Marco Antônio, comandante do 10º Batalhão da PM de Cuiabá.

O comandante acrescentou que a tropa de Choque da PM também estará de prontidão, caso precise ser acionada.

Torcidas organizadas

Será vetada a entradas das torcidas organizadas durante o jogo. A determinação é do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, que vale para o país inteiro. Também serão proibidos de entrar os torcedores que estiverem com camisas de torcida organizada ou portando bandeiras e faixas do grupo.

No entanto, será permitida a presença de pequenas bandas (charangas) no estádio. Para garantir a participação no jogo, o conjunto musical precisa enviar um ofício junto ao Juizado do Torcedor e à Federação Mato-grossense de Futebol. Esse documento será encaminhado à PM que no dia jogo irá liberar a entrada do grupo.

Gratuidade para pessoas com deficiência

Serão disponibilizados ingressos de forma gratuita às pessoas com deficiência e seus acompanhantes. Os interessados precisam comparecer à bilheteria do Ginásio Aecim Tocantins para fazer o cadastro e garantir a gratuidade. Os documentos necessários, tanto da pessoa com deficiência quanto do acompanhante, são: o RG e o CPF.

No dia do jogo a entrada das pessoas com deficiência será pelo Portão A, no setor Oeste da Arena Pantanal.