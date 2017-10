Victor Cabral | Sesp-MT

A Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp-MT) e a Ausec Automação e Segurança assinaram, nesta segunda-feira (02.10), o Termo de Cooperação Técnica que amplia o vídeomonitoramento na avenida Carmindo de Campos, em Cuiabá. O projeto, que leva o nome de Blue Light, vai funcionar, de forma experimental, por dois meses e com seis câmeras de vigilância.

Com as câmeras emprestadas pela Ausec, o monitoramento da parte externa do estabelecimento comercial, ou seja, na via pública, fica por conta do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp). Para a presidente da Associação dos Moradores do bairro Jardim Europa, Rosa Barbosa, a parceria entre a Sesp, Ausec e os empresários é importante porque proporciona mais segurança aos comerciantes e à população.

“Tenho certeza que essa parceria vai trazer muita melhoria para o comércio local [avenida Carmindo de Campos]. Vai ser um grande diferencial”, disse Rosa, durante a assinatura do Termo.

O coordenador do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, tenente-coronel da PM Arlindo Marques, destaca que o principal objetivo é garantir, cada vez mais, a segurança dos cidadãos. “O comércio da avenida Carmindo de Campos é o início desse modelo. Outras regiões vão poder realizar o Termo de Cooperação Técnica”, explicou Marques.

Proprietário de uma loja de materiais de construção, Luiz Alberto Geberin elogiou a ideia de instalar a ferramenta e assim aumentar o monitoramento do comércio. O dono de uma loja de tinta, Odinei Fontana, ressaltou que está esperançoso com o sucesso da parceria. “Os criminosos só de saber que tem o vídeomonitoramento e a parceria com a Segurança Pública vão ficar inibidos de cometer qualquer crime”, aposta.

O diretor da Ausec Automação e Segurança, Wagner Roberto Figueiredo, destaca que o empréstimo das câmeras para os comerciantes é um investimento. “Nós entendemos que nossa contribuição é trazer soluções para este projeto que tem tudo para dar certo”.

O projeto foi implantado primeiro na cidade de Detroit, nos Estados Unidos. Wagner explicou que o software utilizado em Detroit é o mesmo que o Ciosp usa. Essa plataforma de gerenciamento permite a conexão com 25 câmeras ao mesmo tempo.

A apresentação da ferramenta foi realizada pelo gerente técnico do Ciosp, 2º sargento do Corpo de Bombeiros, Leandro Gustavo Alves. Ele destacou que a disponibilização das imagens vai ser realizada pelo servidor de armazenamento em nuvem. “Essas imagens armazenadas na nuvem também podem auxiliar o trabalho do setor de inteligência da Secretaria Estadual de Segurança Pública”, detalhou Leandro.

As empresas parceiras do Termo de Coperação Técnica são: Tork Motos, Carvalho Embalagens, lS Comércio de Móveis e Colchões (Ortobom Colchões), Cotton Tintas, Comercial Eldorado Materiais para Construção e Sicoob.

O Centro integrado de Operações de Segurança Pública conta com 105 câmeras de monitoramento em Cuiabá e Várzea Grande. Durante os dois meses da ação experimental passará a contar com 111.