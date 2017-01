Caio Dias

A unidade regional da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) de Barra do Garças, em parceria com a Policia Civil e o Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), apreendeu 19 caminhões que transportavam ilegalmente 1.000 m³ de madeira. Os valores das cargas somam um montante de R$ 500 mil. A ação foi realizada entre os meses de outubro de 2016 e início de janeiro de 2017.

Conforme o diretor da regional, Fernando Saldanha, os caminhões transportavam diversos tipos de madeiras como caibro, viga, vigota, tábua, prancha, pranchão, bloco, lascas de Aroeira entre outras. A maioria das apreensões aconteceu em barreiras de fiscalizações. Os motoristas foram encaminhados para prestar esclarecimentos à Polícia Civil, já os caminhões foram levados para um pátio cedido pelo poder judiciário do município.

Fernando informa que a maioria das madeiras estavam sem Documento de Origem Florestal (DOF) e Guia Florestal (GF). “Havia muitas informações desencontradas que não estavam de acordo com a documentação”. O diretor ainda diz que essa apreensão foi importante porque foram retiradas do mercado madeiras ilegais. “Essa operação mostra para a sociedade que a Sema em parceria com outras entidades tem mais força para coibir as ilegalidades ambientais”. Os valores das multas serão somados assim que a equipe terminar de confeccionar os autos de infração.