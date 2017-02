Da Redação/Extra MT

Os secretários de Estado Marcelo Duarte (Infraestrutura e Logística) e Wilson Santos (Cidades) se reuniram, na manhã desta terça-feira (21.02), junto com os secretários adjuntos e superintendentes, e formaram um grupo de trabalho voltado para discussão de futuros projetos que podem vir a ser executados em parceria nos municípios de Mato Grosso.

“Este foi um primeiro encontro para um grande alinhamento das ações que serão pensadas em conjunto entre a Sinfra e a Secid, que são secretarias irmãs que atuam de maneira semelhante com a realização de obras em benefício do cidadão”, afirmou o secretário Marcelo Duarte. A partir de agora, estas reuniões, com todas as equipes, terão periodicidade bimestral.

Da reunião, ficou definido que a Sinfra irá ceder para os técnicos da Secid a utilização dos recursos tecnológicos do Laboratório de Solos, Asfalto e Concreto – Renê Oliveira Neuenschwander, localizado no anexo da Secretaria de Infraestrutura e Logística. O laboratório faz o acompanhamento da qualidade de todas as obras rodoviárias executadas pela pasta.

“Essa parceria e harmonia entre as secretarias das Cidades e de Infraestrutura é de fundamental importância porque são duas secretarias de ponta, que apresentam resultados concretos. Quem vai sentir o resultado disso é o Governo do Estado. Além disso, a interligação física das duas secretarias (em prédios anexos) consolidou nossa boa relação”, enfatizou o secretário Wilson Santos.

Historicamente, as duas secretarias sempre foram conectadas, e, no passado, eram uma só. A partir de 2010, a Sinfra passou a cuidar mais especificamente da área rodoviária, e a Secid das demandas mais urbanas, além de habitação e saneamento.

No encontro, também avançou a discussão em torno da parceria envolvendo a área de pavimentação urbana, que hoje ainda é tocada pelas duas pastas. E no sábado (04.03), equipes técnicas e os secretários Wilson Santos e Marcelo Duarte vão conhecer os projetos de pontes de concreto que estão em estudo em Cuiabá.

Fonte: Assessoria Sedic/Sinfra