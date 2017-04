Da Redação/Extra MT

Proprietários de empresas precisam ficar atentos: cresce os golpes feitos por estelionatários que usam CNPJ para fraudar outras vítimas. De acordo com o delegado José Carlos Damian, titular da Delegacia de Estelionato de Cuiabá, esse tipo de crime é muito comum em todo Brasil. Em Mato Grosso, representa em média 30% dos registros que envolvem estelionato.

Os casos que envolveram estelionato em 2016 foram 6.609 em todo o Estado, desse montante quase 2 mil envolvem golpes com uso indevido do CNPJ. E somente nos dois primeiros meses deste ano, já 933 crimes de estelionato já foram registrados. “Basicamente, os criminosos fazem falsificação documental, se apropriam dos dados empresariais, montam as empresas, páginas de internet, como se fossem os verdadeiros donos e saem fazendo compras no comércio em geral, ou então roubam as informações cadastrais para vender mercadorias que não existem”, explica o delegado.

O médico Marcelo Sandrin está na lista das vítimas. “Comecei a receber diversas ligações de cobrança, referentes a compras feitas com meus dados cadastrais. Numa dessas compras, eu teria comprado um Jet sky. Imagina só, o que eu, um senhor de mais de 60 anos quero com um equipamento desses? Nem tempo de usar tenho”, desabafa o profissional de saúde.

Uma alternativa eficaz é investir em tecnologia. No Estado, um novo sistema antifraude garante proteção 24 horas por dia às empresas. “O grande diferencial é que esse novo sistema monitora o CNPJ 24 horas por dia. Se algum registro estranho acontecer, a empresa recebe um aviso via SMS na mesma hora”, explica Fernanda Almeida, diretora de operações da empresa.

De acordo com o fabricante, o sistema permite ainda otimização de gestão. “Trata-se também de um software completo para a administração e controle de documentos emitidos pela empresa, permite a realização dos manifestos obrigatórios direto na SEFAZ, agilidade nas operações de entrada de mercadoria, além disso, o contador responsável poderá, ao final do mês, baixar todas as notas fiscais. Garante economia de tempo, de prazo com eficiência e segurança”, explica Fernanda.

Fonte/Foto: Hernandes Cruz