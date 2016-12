Tweet no Twitter

Da Redação/Extra MT

O protesto aconteceu na tarde desta quinta-feira (15) na Avenida Beira Rio, região do Porto, nas Avenidas Getúlio Vargas e Miguel Sutil e seguiram para a Assembleia Legislativa e o Ministério Público do Estado (MPE), onde fazem concentração para pedir intervenção do Poder Público.

Segundo informações, o protesto é contra a circulação do Uber na capital e de taxis clandestinos. Os manifestantes pedem que o novo serviço de transporte seja regularizado antes de entrar em atividade. Os manifestantes reclamam ainda que os motoristas do Uber não pagam impostos e não possuem registro especial, como carteira de habilitação específica e placa de carros, para circular por Cuiabá.

O trânsito neste trecho ficou extremamente lento. Agentes de trânsito registraram ainda um princípio de confusão no percurso.

O aplicativo Uber começou a funcionar em Cuiabá no dia 25 de novembro. O novo sistema de transporte oferece preços mais acessíveis aos passageiros, chegando a custar em alguns trajetos menos da metade de que a corrida de táxi.