Da Redação com assessoria

A Prefeitura de Cuiabá informa que diante do temporal que atingiu a Capital na tarde desta segunda-feira (09), já está adotando todas as medidas necessárias a fim de garantir a segurança e tranquilidade à população. A chuva repentina veio acompanhada de granizo e de fortes ventos, o que acarretou na queda de postes e árvores ao longo da cidade.

Conforme levantamento inicial da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, foram constatadas as quedas de pelo menos 15 árvores em diferentes localidades. Além disso, a Pasta registrou também a caída de dois postes de iluminação. Em ambas as situações o secretário José Roberto Stopa destaca que as equipes de trabalho já estão agindo na solução dos contratempos.

“Nossas equipes já estão de plantão e o que for necessário fazer para resolver o problema mais rápido possível, faremos. Felizmente o temporal já passou e os indícios são de apenas danos materiais”, comentou Stopa.

O secretário ressalta ainda que, seguindo a determinação do prefeito Emanuel Pinheiro, a Secretaria de Serviços Urbanos sempre possui equipes preparadas para intervir de maneira ágil e eficiente nesse tipo de situação. “É função da secretaria e estamos atentos. Vamos trabalhar inclusive durante o período noturno até que as demandas sejam resolvidas”, pontuou.