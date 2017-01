O Tribunal de Justiça concedeu na tarde desta quarta-feira (25) liminar em habeas corpus que concede liberdade ao ex-secretário de Estado de Planejamento, Arnaldo Alves, preso desde o dia 26 de setembro de 2016 pela Polícia Civil na quarta fase da Operação Sodoma pela suspeita de participação em um esquema de desvio de R$ 15,857 milhões dos cofres públicos na gestão do ex-governador Silval Barbosa (PMDB).

A decisão foi dada em julgamento de mérito realizado pela Segunda Câmara Criminal.

Lenine Martins



Arnaldo Alves foi secretário de Planejamento na gestão do ex-governador Silval Barbosa (PMDB).

O relator do habeas corpus, desembargador Alberto Ferreira de Souza, defendeu a manutenção da prisão preventiva, mas votaram favoráveis a liberdade os desembargadores Pedro Sakamoto e Orlando Perri, este último convocado para substituir o desembargador Rondon Bassil Dower Filho que se julgou suspeito para analisar o caso.

Isso porque o seu filho, o advogado Leonardo Bassil Dower, atua na defesa do ex-chefe de gabinete Silvio César Correa de Araújo, um dos réus no mesmo processo criminal.

A votação do habeas corpus foi retomada após o julgamento ser interrompido no final do ano passado por um pedido de vistas do desembargador Rondon Bassil Dower Filho.

“Essas fraudes só poderiam se perpetuar se estivesse no cargo de secretário de Estado, o que já não existe mais”, ressaltou Perri.

Para garantir a liberdade, o ex-secretário Arnaldo Alves deverá pagar fiança de R$ 600 mil e ainda cumprir medidas cautelares como o uso de tornozeleira eletrônica e recolhimento domiciliar no período noturno e finais de semana.

Desvio

A investigação aponta que o pagamento da desapropriação de um imóvel conhecido por Jardim Liberdade – localizado nas imediações do Bairro Osmar Cabral, em Cuiabá, no valor total de R$ 31.715 milhões a uma imobiliária –, teria tido o propósito de desviar dinheiro público em benefício da organização criminosa liderada por Silval Barbosa.

De todo o valor pago pelo governo na desapropriação, o correspondente a 50%, ou seja, R$ 15.857 milhões, teriam retornado em prol da organização criminosa através de uma empresa de assessoria e organização de eventos.

O restante do valor teria sido dividido entre os demais participantes, no caso, os ex-secretários, Pedro Nadaf e Marcel De Cursi, Arnaldo Alves de Souza Neto, Afonso Dalberto e o Francisco Lima.

De acordo com a investigação, a maior parte do dinheiro desviado, um total de R$ 10 milhões, teria ficado com o ex-governador Silval Barbosa, apontado com chefe do esquema.