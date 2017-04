Da Redação/Extra MT

Elderan Mendes e Luciano Amorim estavam testando um ultraleve em um voo entre Barra do Garças e Aragarças (GO), ontem à noite. A aeronave caiu na região do aeroporto da cidade goiana, que faz divisa com o município mato-grossense. Os dois não resistiram aos ferimentos e faleceram no local.

O Corpo de Bombeiros chegou a ir ao local, encontrou os dois sem vida e presos aos destroços da aeronave. Uma equipe de peritos foi até o local analisar as possíveis causas do acidente e também realizou a retirada dos corpos. Ambos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para necropsia.

Ainda não se sabe o que causou o acidente. A Polícia Civil e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) vão investigar o fato.

Os dois eram moradores de Barra do Garças. Mendes trabalhava como radialista e era filho de um empresário do município mato-grossense. Amorim trabalhava em uma empresa da cidade.

Fonte: Só Noticias