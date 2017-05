Da Redação/Extra MT

menos de 20 dias para o fim da campanha nacional de vacinação contra gripe, menos de 15% do público-alvo em Mato Grosso foi vacinado. A população prioritária é formada por 623.834 pessoas, mas foram imunizadas 98.967, o que representa 14,73%, conforme balanço divulgado nessa segunda-feira (8) pelo Ministério da Saúde. Em todo o Brasil, o índice de imunização é de 27,5% até o momento.

O Dia D de vacinação está marcado para o dia 13 de maio. A campanha começou no dia 17 de abril e termina no próximo dia 26.

Fazem parte do grupo prioritário crianças de 6 meses a menores de cinco anos, grávidas, mulheres que estão no prazo de até 45 dias após o parto, idosos, profissionais da saúde, índios, presos e funcionários do sistema prisional, portadores de doenças crônicas e outras que afetem a imunidade, e professores.