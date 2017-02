Da Redação/Extra MT

Nos últimos três anos, 17 municípios de Mato Grosso não registraram nenhum homicídio, de acordo com um levantamento da Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp-MT). Os dados levam em conta os municípios com até 7 mil habitantes. Entre eles estão Indiavaí, Reserva do Cabaçal, Vale do São Domingos, Ipiranga do Norte e Nova Brasilândia.

Além disso, segundo o levantamento, no ano passado, 31 municípios não registraram assassinatos. Os municípios pertencem a diversas regiões do estado, como Nova Santa Helena, no norte do estado e Rondolândia, na divisa com o estado de Rondônia.

Segundo a Sesp-MT, o número de homicídios caiu 4% entre 2016 e 2015, caindo de 1,1 mil para 1.080 casos. Já em 2014 e 2015, nenhuma morte violenta foi registrada em 40 municípios.

As maiores cidades foram as que mais tiveram registros de casos de morte. Uma das exceções é o município de Água Boa. De acordo com o governo, 70% da criminalidade (incluindo as outras ocorrências) se concentram em Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis e Sinop.

Fonte: Assessoria Sesp