Da Redação Extra MT

O Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) de Cuiabá promove nesta quarta-feira (14) uma reunião para oficializar o vice-prefeito de Cuiabá, Niuan Ribeiro, como o novo presidente do diretório da legenda na capital. Além de Niuan, os demais membros da executiva vão ser apresentados.

No encontro ampliado, ainda serão realizadas palestras. A primeira, sobre a Formação e Trajetória dos partidos políticos no Brasil, com ênfase na fundação do PTB, ministrada pelo Professor Benedito João Santana, o “Professor Ditinho”, historiador formado pela UFMT.

Já na segunda palestra da noite, o tema abordado será sobre o “Engajamento digital: como ter melhor aproveitamento das ações em redes sociais”. A palestra será ministrada pela publicitária Samila Furlanetti, pós graduada em comunicação corporativa pela FGF.

O evento será realizado no Hotel Paiaguás, localizado na Avenida Rubens de Mendonça (Av. Do CPA), nº 1718, Bairro Bosque da Saúde, a partir das 19 horas.