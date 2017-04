Da Redação/Extra MT

O vice-presidente institucional da CDL Cuiabá e Coordenador da CDL Social, Paulo Gasparoto, participou na tarde desta quarta-feira (12.05) de evento realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do bairro Tijucal.

Juntamente com outras autoridades presentes no evento, como o prefeito de Cuiabá e a primeira-dama da capital, o senhor Gasparoto teve a oportunidade de assistir algumas apresentações de meninas que participam do projeto “Siminina”, que conta esse ano com aproximadamente 1500 crianças dividas nos CRAS instalados nos bairros Jardim Araça, Cpa, Tijucal, Dr. Fábio, Pedra 90 e nas unidades próprias do programa, totalizando 17 centros de atendimento.