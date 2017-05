Tweet no Twitter

Da Redação/Extra MT

Os corpos de Abgair Lourenço Gomes, 39 anos, e Aguiar Lourenço Gomes, de 38 anos, serão trasladados, esta manhã, para Várzea Grande, onde residiam. Os irmãos estavam no Hunday HB20, branco, que se envolveu em colisão frontal com Fiat Siena, ontem à tarde, na BR-163, em Sorriso (sentido Lucas). O corpo de Ivanildo Gregorio Sarda, 44 anos, que estava no Siena, será trasladado para Carlinda, município vizinho de Alta Floresta.

Uma adolescente, que estava no HB20, e uma mulher que viajava no Siena, foram levadas ao hospital em Sorriso e estão fora de perigo.

Com o violento impacto, os três morreram no local. O HB20 seguia sentido Cuiabá e, o outro carro, em direção ao Nortão. A polícia e perícia começam investigar a versão que um dos motoristas teria tentado desviar de um animal quando houve a colisão frontal.

O HB20 tombou, na pista. O Siena ficou com a frente toda amassada e parou na lateral. O tráfego ficou interditado por cerca de duas horas e meia.

Os corpos foram encaminhados ao IML em Sorriso e identificados ontem à noite.

