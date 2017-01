Da Redação com Assessoria TJMT

Com o objetivo de fornecer meios para que a equipe realize seu trabalho de forma eficiente, cumprindo a legislação e as regulamentações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a Coordenadoria Judiciária do Tribunal de Justiça de Mato Grosso elencou para os 100 primeiros dias de gestão uma série de ações visando um ritmo constante e planejado de melhorias dos serviços prestados à sociedade. As medidas constam no planejamento estratégico da instituição para o biênio 2017/2018.

Numa visão administrativa, a equipe da Coordenadoria Judiciária é a responsável por entregar ao jurisdicionado, no âmbito da Segunda Instância, o resultado do trabalho de todas as demais áreas do Tribunal de Justiça. Também é o setor responsável por fornecer dados estatísticos aos desembargadores do TJMT para auxiliar na gestão de gabinete. “Por se tratar da área-fim, a Coordenadoria trabalha com foco na entrega do produto principal do Poder Judiciário, qual seja, o julgamento das demandas judiciais”, salienta a coordenadora judiciária do TJMT, Karine de Moraes Giacomeli de Lima.

No planejamento estratégico do Poder Judiciário de Mato Grosso, a Coordenadoria Judiciária está vinculada ao eixo institucional “Aprimoramento da Prestação Jurisdicional”. O setor atuará com foco na redução da taxa de congestionamento e disseminação do conhecimento dos servidores da área. “Uma das ações para o plano de 100 dias é a análise do estoque processual, o que permitirá verificar os gargalos da área e as medidas iniciais a serem adotadas. A implantação da ferramenta B.I. (Business Intelligence) para o processo eletrônico também é uma entrega para os 100 primeiros dias de gestão”, complementa a coordenadora.

Outra medida que o setor pretende realizar é um levantamento de rotinas e fluxos de setores que, em virtude do processo eletrônico, terão suas atividades reestruturadas. Também será analisada a possibilidade de criação de Ementário de Jurisprudências, agrupadas por temas e assuntos e classificadas segundo o ramo do direito. “Essa ferramenta permitirá a consulta de jurisprudências do TJMT com maior precisão e rapidez”, afirma a coordenadora.

Outra entrega prevista para os 100 dias é a criação de uma página na Internet (Wiki) da Coordenadoria Judiciária, funcionando como a central de informações atualizadas para os servidores da área. Também consta no planejamento do setor a implantação do programa de Auditoria Pública Informatizada de Contas (Aplic) no Departamento do Conselho da Magistratura.

Além da coordenação, a Coordenadoria Judiciária é composta por 18 diretoras e suas respectivas equipes. Confira abaixo:



1ª Secretaria Cível Rosemeire Santini Pincerato 1ª Secretaria Criminal Talyta Almeida Souza 2ª Secretaria Cível Nilda Ferreira Silva Ribeiro 2ª Secretaria Criminal Mariely Carvalho Steinmetz 3ª Secretaria Cível Silbene Nunes de Almeida 3ª Secretaria Criminal Cibele Felipin Pereira 4ª Secretaria Cível Silvandra da Silva Carvalho 5ª Secretaria Cível Josenil Benedita Monteiro Mattos 6ª Secretaria Cível Randis Mayre Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo Sheila Aparecida Medeiros Terra M. da Silva Cíveis Reunidas de Direito Privado Carla Rosana Pacheco Criminais Reunidas Mônica Dias de Souza Departamento do Conselho da Magistratura Thiago de Tadeu Calmon Tenuta Departamento do Tribunal Pleno Maria Conceição Barbosa Correa Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência Cesarine Aparecida Garcia de Castro Departamento da Secretaria Auxiliar da Vice-Presidência Paula Fernanda da Silva Xavier Paranaguá Departamento de Apoio ao Julgamento Michele Campos Assaoka Lustosa Departamento Judiciário Auxiliar (Dejaux) Lucimar Lara de Arruda



Lígia Saito/Fotos: Otmar de Oliveira