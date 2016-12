Da Redação

Com pouco mais de 5 mil habitantes, General Carneiro é uma pequena cidade de Mato Grosso localizada há aproximadamente 440 quilômetros da capital Cuiabá e que chama a atenção do Estado pela forte cultura no artesanato, o qual visa contar a história da natureza e da cultura indígena, através da utilização da iconografia regional. O objetivo é manter viva e atual a tradição cerâmica.

De acordo com os artesãos da cidade, criou-se essa cultura do artesanato em General Carneiro em função do território da comunidade ser rico em argila de ótima qualidade, o que resultou na implantação da Associação dos Artesãos Dom Bosco (AABD), a qual juntamente com parceiros realiza anualmente a Feira Marechal Rondon de artesanato.

No intuito ainda de proporcionar um local adequado aos artesãos, a AABB montou um Ateliê, o qual oferece diversos cursos para a formação, capacitação, aquisição e aprendizagem de novas técnicas, os quais são reconhecidos pelo MEC. “Todos os nossos cursos são ministrados por profissionais e artistas brasileiros e italianos, que se colocam a disposição para ajudar a desenvolver estilos e linhas de produção, mas sobretudo, para valorizar e afinar as capacidades técnicas e artísticas dos nossos artesãos”, disse a presidente da associação.

Mas não é só o bonito artesanato de General Carneiro que encanta visitantes, a cidade é considerada turista e é cheia de lindas cachoeiras. “Sou apaixonada por esse município porque é uma cidade limpa, cheia de gente educada e receptiva. Sempre que posso vou até General Carneiro para visitar meus tios”, disse Ângela Bussoline, vendedora em Cuiabá.