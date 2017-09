Caroline Lanhi

Passava das 22 horas de sábado (09.09) e a temperatura ainda estava na casa dos 30 graus, típico dessa época do ano em Cuiabá. Mesmo assim, o entorno da Arena Pantanal ficava cada vez mais cheio. Gente de todas as idades chegava para prestigiar o Vem Pra Arena, que na edição de setembro teve Frejat como atração nacional. Crianças, jovens, adultos, todos juntos com um objetivo único: se divertir.

Para Aline Bernardes, 29 anos, fã de Roberto Frejat ainda na época em que ele compunha o Barão Vermelho, o show foi também um momento de conhecer mais Cuiabá. Há pouco tempo ela se mudou de Goiânia para a capital mato-grossense e o Vem Pra Arena foi um dos primeiros eventos púbicos que participou desde então. E a primeira impressão agradou a goianiense, não só pelo Frejat mas pelo evento em si. “Fiquei surpresa com a organização e com a segurança do Vem Pra Arena”, destacou.

E se engana quem pensa que só as atrações nacionais movimentam o público. Teve muita gente que saiu de casa para prestigiar a Batalha Alencastro, uma disputa de rap improvisado em que quem decide o vencedor é o público. A diferença é que em vez da Praça Alencastro, centro de Cuiabá, a disputa foi para o palco do Vem Pra Arena.

No público, Cairo Radi, 19 anos, não perdia uma rima, quase tudo era gravado pelo celular. “Desde que eu vim para Cuiabá, há seis anos, eu acompanho o trabalho deles. É maravilhoso esse momento”, tentou descrever o jovem estudante de química, que considera o grupo a “família Alencastro”.

A noite ainda teve apresentação da Banda da Polícia Militar, dos bonecos da escola circense Leite de Pedras e do Grupo Flor Ribeirinha, que este ano saiu como vencedor do 18º Festival Internacional de Arte e Cultura, realizado na Turquia.

De volta ao lar, a companhia de Siriri se sente ainda mais fortalecida na tarefa de divulgar as manifestações culturais do estado. “A responsabilidade é um pouco maior agora, mas é preciso manter o pé no chão, a humildade, e continuar sonhando para que nossa cultura vá além de nossas fronteiras”, disse o diretor artístico Avinner Augusto antes de subir ao palco mais uma vez.

Boas ações

Pé de lata, perna de pau e garrafabol. Para a criançada que cresceu tendo acesso à computador e vídeo game, essas brincadeiras podem parecer estranhas e estão muito longe da realidade. Pensando em retomar a prática de brincadeiras ao ar livre e com reutilização de materiais, o Sesc levou para a Arena Pantanal todas essas atividades e muitas outras.

E não foi difícil conquistar as crianças, para a alegria da titia Maria Aparecida Santana, 34 anos. Pela primeira vez ela foi ao Vem Pra Arena e aproveitou para levar a sobrinha Maria Cecília. A decisão não poderia ter sido melhor, garante a tia. “Aposto que minha sobrinha nunca tinha visto um pé de lata antes. É muito importante espaços como esse, para tirar as crianças da internet”.

Já a Associação Espírita Eurípedes Barsanulfo montou em seu estande uma livraria, principalmente com títulos infanto-juvenis. Os livros estão à venda e a renda será revertida para a manutenção do Educandário Maria de Nazaré, em Várzea Grande, mantido pela instituição.

Livros de alfabetização, de literatura brasileira e estrangeira atraem os olhares curiosos da garotada. Tanto que a mamãe Marinei Prata, 47 anos, decidiu levar dois exemplares para o pequeno Ian. “Sempre que posso invisto em livros e a prioridade é o meu filho, estou comprando pra ele”, reforçou.

Esta edição do Vem Pra Arena também tem espaço para estimular o consumo consciente. Um bazar de roupas, brinquedos e acessórios foi montado pela Associação Espírita Maria de Nazaré. As peças variam de R$ 2 a R$ 20 e são resultado de doações feitas à instituição.

O preço e a qualidade das roupas atraiu Mônica Barbosa, 30 anos, moradora de Campo Novo do Parecis. A passeio na capital, junto com o marido e as três filhas, ela não esperava encontrar tantas opções de lazer, muito menos um bazar como esse. Agora vai voltar para a cidade dela com novas peças de roupa e ainda economizando.