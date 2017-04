Da Redação/Extra MT

Em comemoração aos 298 anos da capital mato-grossense, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) realiza a exposição “Cuiabá Nosso Patrimônio”, que está aberta ao público até o dia 17 de abril no prédio do “Ganha Tempo”, centro da capital. São 44 ilustrações que retratam paisagens e prédios, contextualizadas pelo historiador Paulo Pitaluga.

A mostra traz ao público ilustrações do arquiteto Moacyr Freitas, em grafite, e coloridas por profissionais do Instituto Memória da Assembleia Legislativa. A primeira exposição com essa homenagem foi registrada em 1997, já com a descrição de Pitaluga.

Já entre os patrimônios eternizados pelo arquiteto Freitas estão o Arsenal de Guerra, atualmente Sesc Arsenal, a antiga Igreja Matriz, a Casa Orlando, localizada no Centro Histórico, e a linha do bonde da Rua 13 de Junho. Segundo a representante do Instituto Memória da ALMT, Isis Catarina Brandão, a exposição traz as paisagens naturais e arquitetônicas desde 1800. “São igrejas, casarões construídos desde o período do Brasil Colônia. Alguns resistiram ao tempo e outros já foram demolidos”, destaca Ísis.

“Cuiabá Nosso Patrimônio” é uma realização do Instituto Memória da Assembleia Legislativa, em parceria com a Secretaria de Trabalho e Assistência Social (Setas), acessível gratuitamente ao público, de segunda-feira a sexta-feira, das 7h30 às 18h30, na sede do “Ganha Tempo”. O mesmo trabalho será disponibilizado, especialmente no dia 7 de abril, à Escola Municipal de Ensino Básico (EMEB) Clóvis Hugueney Neto, no bairro Altos do Parque, em Cuiabá.

Outra ação da Assembleia Legislativa em alusão aos 298 anos de Cuiabá é a exposição “Cuiabá 300 anos, Redescobrindo o Coxipó do Ouro”. A mostra, que também esteve no espaço do “Ganha Tempo”, será apresentada no próximo sábado (8), aniversário de Cuiabá, na Escola Estadual Nossa Senhora Aparecida, no bairro Jardim Novo Colorado.

Fonte: Assessoria ALMT