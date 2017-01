Lorena Bruschi | Gcom-MT

O Palácio da Instrução, na Capital, foi palco, na noite desta quinta-feira (19.01), da abertura da exposição Tuca Reinés: O Olhar Vertical, composta por 54 imagens aéreas de cidades brasileiras sob a ótica do artista. A mostra é resultado de uma parceria bem-sucedida entre o Governo de Mato Grosso e o banco Santander, e que deve render outros frutos à cultura mato-grossense.

Para o governador do Estado, Pedro Taques, tão importante quanto construir estradas, escolas, e hospitais, é investir em cultura. Por isso, há a intenção de trazer para a Capital mato-grossense uma exposição do pintor espanhol Pablo Picasso.

“Eu acredito na importância da arte para que nos possamos crescer como pessoa. O que marca uma administração é o que nós não podemos tocar. Daí a importância dessa parceria com o Santander. Nós fomos a São Paulo, na Câmara de Comércio Brasil Espanha, conversamos um pouco, hoje já iniciamos a parceria com essa belíssima exposição do Tuca Reinés, e também falamos sobre a possibilidade de trazer a exposição do Picasso”, ressalta.

Para o secretário de Estado de Cultura, Leandro Carvalho, esta exposição marca um novo momento do Palácio da Instrução, que passou por obras ao longo de 2015 para receber grandes exposições. A primeira delas foi um recorte da 31ª Bienal de São Paulo – Itinerância Cuiabá, e desde lá tem se mantido de portas abertas à população.

“Nesses últimos dois anos, já passaram várias exposições por aqui. Em breve, receberemos novamente a Bienal de São Paulo, que acabou de ser concluída em novembro de 2016 e, em seguida, vem para cá. Além de outras exposições da mesma grandeza desta do Tuca Reinés que o Santander está nos propiciando com essa parceria”, comenta o secretário.

A exposição surgiu com a intenção de decorar algumas agências do banco Santander Select, um tipo de sede que oferece novos serviços financeiros. Conforme o vice-presidente executivo de Comunicação da empresa, Marcos Madureira, ele teve a oportunidade de conversar com o governador e apresentar algumas iniciativas que serão desenvolvidas em Mato Grosso.

“Admiramos muito essa cidade e este estado. É uma satisfação enorme vir à Cuiabá com a exposição de um artista brilhante, que é o Tuca Reinés. Aquilo que nasceu de uma ideia, se transformou em algo muito maior. Se tornou quase um documental do Brasil inteiro, e que será usado como referência em cursos de arquitetura e jornalismo”, disse Madureira.

Exposição

A exposição está aberta à população até o dia 19 de fevereiro, das 13h às 19h, na sede do Palácio da Instrução, localizado na praça da República, no centro. Cuiabá é a primeira cidade do Centro-Oeste a receber a exposição, que conta com fotografias de 54 cidades, feitas em quase quatro anos pelo fotógrafo que sobrevoou as paisagens urbanas em um helicóptero.

Para o artista, o trabalho realizado vai além da exposição. A visão de todas as cidades contribui para todos que estudam o urbanismo, mostrando também a cidade para quem não a conhece, e um novo ângulo para quem já a conhece, afirma Reinés. Para ele, a experiência foi surpreendente, e distinta de outros trabalhos em publicidade realizados pelo artista.

“Uma coisa que me impressionou muito na cidade é a fronteira do concreto e do verde. Os pescadores no rio, com os seus barcos pescando peixes enormes. Essa é a intenção, é uma imagem que se completa com uma história. Você fica satisfeito com algumas cidades, e decepcionado com outras, como a Rocinha do Rio de Janeiro”, explica.

Tuca Reinés nasceu na cidade de São Paulo (SP), em 1956. Formado em arquitetura e urbanismo, começou a fotografar em meados da década de 1970. Seu trabalho pode ser visto em vários museus, fundações e coleções de diversos países. É internacionalmente conhecido por colaborar há quase três décadas com a Vogue e Casa Vogue, além de diversas revistas no exterior como Wallpapper, Traveler Condenast, A&D, Elle e outras.