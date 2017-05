Da Redação/Extra MT

Os visitantes que frequentarem o Horto Florestal terão a oportunidade singular de desfrutar de uma estrutura diferenciada. Com trilhas interpretativas e doações de mudas, o espaço é o único na Capital que oferece aos frequentadores um guia capacitado para orientar a respeito da educação ambiental durante o percurso do passeio, além de presentear com árvores frutíferas ou sombreiras sem qualquer custo.

“O espaço é um amplo pedaço verde em meio a uma cidade completamente urbana. É a oportunidade que os cuiabanos e visitantes de outras localidades têm de estar frente a frente com a natureza, convivendo com animais de pequeno porte sem grades e proteções, mas com a certeza de que o Horto oferece a segurança necessária para garantir um passeio agradável e enriquecedor”, afirma Zilda Helena, gerente do Horto Florestal.

Com orientações gerais sobre o meio ambiente e ecologia, o espaço permite uma imersão biológica no ecossistema presente na trilha. Com espécies que englobam os quatro biomas, é possível presenciar árvores da Floresta Amazônica, Mata Atlântica, pampas do sul e outras plantas que não pertencem à fauna e flora brasileira, como a Flamboyant, nativa da África. Em se tratando de animais, o Horto conta com saguis, capivaras, cotias, macacos da noite (considerados animais raros), alouattas – também conhecidos como bugios –, entre outros. O local vai ainda mais além, oferecendo encontros semanais matutinos, onde os participantes tem a oportunidade de compartilhar experiências e lutas pessoais.

“O local é um laboratório natural, com um clima agradabilíssimo, que difere significativamente da temperatura do resto da Capital. Além disso, o Horto oferece frequentes palestras gratuitas, que buscam ampliar o debate sobre o nosso papel como agentes transformadores positivos em prol da preservação do ambiente. E outra alternativa de lazer são as Rodas de Terapia Comunitária, que acontecem todas às sextas-feiras, das 9h às 10h, conduzidas pela UFMT e pela Secretaria de Saúde. Nelas, os interessados encontram uma rede de apoio mútuo, um ambiente acolhedor onde dificuldades, lutas e vitórias podem ser compartilhadas em busca do suporte alheio”, pontua Zilda.

Quanto às doações de mudas, cada visitante pode levar uma valiosa lembrança do espaço. Com direito a uma unidade por pessoa, as opções de árvores são bem diversas e englobam pés de caju, mamão, oitis e muitas outras espécies, tanto frutíferas, como frondosas, ideias para quintais amplos e jardins. Para o secretário de Serviços Urbanos, José Roberto Stopa, este benefício é uma forma de estimular na população o cuidado e a valorização com o meio ambiente, trazendo uma pequena parte do Horto para dentro de casa.

“Atualmente temos aproximadamente seis mil mudas disponíveis para serem presenteadas, mas vale ressaltar que nossas equipes estão produzindo novas diariamente, o que permite que tenhamos uma fonte constante de plantas a serem doadas. O Horto Florestal possui também um belo lago artificial cuidado pelos nossos agentes, que contribui para o embelezamento e riqueza de um espaço tão valioso e que precisa ser melhor aproveitado pelas comunidades cuiabanas”, concluiu o gestor.

O Horto Florestal abre de segunda à sexta, das 7h às 17h.

Fonte: Assessoria Prefeitura