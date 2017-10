Gustavo Nascimento | Seduc-MT

Mais de 10 mil estudantes do ensino médio e fundamental, de 30 municípios de Mato Grosso, participam da XIV Semana Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que acontece entre os dias 24 e 26 de outubro, na Arena Pantanal, em Cuiabá.

Com o tema “A Matemática está em tudo”, a feira idealizada pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secitec) e pela Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat) recebeu mais de 60 escolas por dia. A estimativa é que por volta de 9 mil pessoas visitem a feira todos os dias, sendo que a metade é formada por estudantes.

Entre as principais atividades desta terça-feira estava a Oficina de Cubo Mágico, desenvolvida pelo Departamento de Matemática da UFMT. João Emanuel dos Reis Ferreira, de 12 anos, foi um dos alunos que ficaram impressionados com a apresentação-aula de cubo mágico. Ele afirmou que matemática é uma das disciplinas que ele mais gosta e por isso a aula diferente chamou tanto a atenção. Ele afirmou que não conseguiu resolver o cubo, mas ganhou um e promete treinar muito para completá-lo. “Quando você aprende no quadro, você copia. Quando você faz o cubo, você acaba praticando, e aí melhora a mente”.

Guilherme Benevides do Amaral, de 11 anos, que está no 6º ano da EE Domingos Sávio, de Várzea Grande, conseguiu resolver parte do “enigma do cubo mágico”. “Eu completei a cruz, mas preciso praticar mais. É legal ver que usamos matemática em tudo o que a gente faz, mas assim, é ainda mais legal, pois é na prática”.

O professor de matemática Edes Ferreira, responsável pelos alunos da EE Domingos Sávio, elogiou a iniciativa da Feira. “É uma fonte rica de conhecimento, é muito bom que eles tenham este contato com outras aplicações da matemática e de outras áreas”.

O interesse dos alunos foi tanto que o professor irá levar as ideias da oficina para dentro da sala de aula. “São vários conceitos que vão da soma à divisão e tudo pode ser adaptado. Os meninos gostaram tanto que até convidamos o pessoal da UFMT a realizar essa oficina lá na nossa escola”.

Além da Semana, o evento ainda conta com a IX Mostra Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (MECTI), a 8ª Jornada Científica da Unemat e a Maratona do Programa Células Empreendedoras das Escolas Técnicas Estaduais.

A Semana ainda oferece palestras, oficinas, mostras e jornadas de exposição de trabalhos e maratonas de desenvolvimento nas áreas de ciências, tecnologias, engenharias, humanidades, educação, ciências da saúde e ciências sociais aplicadas. Além de uma estrutura com praça de alimentação, estandes das instituições parceiras do evento, experimentos científicos com óculos de realidade virtual, impressora e caneta 3D, robótica e campeonato de games.

O evento ainda conta com a parceria da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT), EducationUSA, EduCanadá, Parque Tecnológico de Mato Grosso, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (Fapemat) e Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).

PROGRAMAÇÃO – quinta-feira

08h-11h Oficina: “Você é bom no futebol? Teste as suas habilidades!” – Departamento de Estatística e Matemática (UFMT)

Local: Auditório (2º andar)

09h – Palestra: Geometria e Natureza – Profº Maurício Oliveira (UFMT)

10h – Debate: Contribuições da extensão para o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação (UNEMAT)

14h – Palestra: Da música às finanças: Matemática, a linguagem do universo – Thiago Salinas (CVM)

15h – Palestra: Talentos Esportivos: o uso das ferramentas estatísticas na detecção de talentos no futebol -Alexandre Cristovão Maiorano (UFSCar/USP)

Local: Palco Show

18h – Entrega da Premiação aos finalistas da IX Mostra Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação – MECTI;

20h – “E-Strings Live” – Cia Sinfônica