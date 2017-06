Da Redação/Extra MT

A Orquestra do Estado de Mato Grosso reserva para os concertos oficiais de junho um repertório inteiramente dedicado ao maior compositor brasileiro de todos os tempos. As apresentações, marcadas para os dias 09, 10 e 11 (sexta-feira, sábado e domingo), celebram os 130 anos de Heitor Villa-Lobos e marcam a estreia do Coro Experimental da Orquestra do Estado de Mato Grosso. Os espetáculos ocorrerão sempre às 20h, no Cine Teatro Cuiabá.

Inquieto e transformador, Villa-Lobos deixou um legado extraordinário, sendo o famoso ciclo de Bachianas Brasileiras aclamado por muitos como sua mais importante criação artística. Motivadas pelas semelhanças entre a música folclórica do sertão brasileiro e a obra de Johann Sebastian Bach, as Bachianas Brasileiras compõem uma série de nove obras escritas por Villa-Lobos para formações diversas, das quais a OEMT interpretou n°2, n°4 e n°9.

Neste fim de semana, a Orquestra do Estado de Mato Grosso, sob regência do maestro Leandro Carvalho, interpreta a Bachianas Brasileiras n°4 e as Danças Características Africanas, criadas a partir do material musical recolhido junto aos índios caripunas, de Mato Grosso.

Aclamado como o maior compositor das Américas, ao nome de Villa-Lobos associa-se a reformulação do conceito de nacionalismo musical, o que o torna o maior entre todos os compositores brasileiros. Aos 18 anos, explorou seu potencial em uma série de viagens por vários estados brasileiros. Por onde passava, Villa-Lobos recolhia temas folclóricos que utilizaria em suas composições e que seriam universalizados em sua música.

Completam o repertório, peças fundamentais como o Choros n°5 – Alma Brasileira, Melodia Sentimental e Trenzinho do Caipira, esta última com o Coro Experimental da Orquestra do Estado de Mato Grosso, preparado e conduzido pelo maestro Jefferson Neves.

Fundamental também é a influência do espírito musical de Heitor Villa-Lobos para a Orquestra do Estado de Mato Grosso, desde os primeiros concertos. O primeiro disco gravado pela OEMT foi dedicado à obra sinfônica de Villa-Lobos, em 2008, no Recife (PE), a convite do Departamento Nacional do Serviço Social do Comércio (Sesc).

Naquele mesmo ano, a Orquestra, sob regência do maestro Leandro Carvalho, percorreu quase todos os estados da federação brasileira, levando a arte de Heitor Villa-Lobos para 98 municípios, numa impressionante saga musical por 22 estados de todas as regiões brasileiras.

Mais de 100 apresentações dedicadas a Villa-Lobos em duas turnês (Sonora Brasil, realizada pelo Sesc Nacional e Concertos Pelo Brasil) renderam à OEMT indicação ao XII Prêmio Carlos Gomes, a mais importante premiação do setor, em cerimônia realizada na Sala São Paulo, em maio de 2009.

Fonte: Assessoria | SEC-MT