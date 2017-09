Eliana Bess | Sedec/MT

Informações em material impresso, pequenas exposições de produtos da terra e reuniões aquecem o espaço de 50 m² destinado para Mato Grosso na 42ª Feira Internacional de Santa Cruz, a Expocruz 2017, maior evento multissetorial da América Latina que acontece de 22 de setembro até o dia 1º de outubro na capital da Bolívia. O espaço foi viabilizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), em parceria com a Federação das Indústrias de Mato Grosso (Fiemt) e a Associação Matogrossense de Atacadistas e Distribuidores (Amad).

Além de mostrar as riquezas mato-grossenses, a Expocruz é uma vitrine de novos produtos, tendências e tecnologias e permite identificar oportunidades de negócios com economias mundiais, uma vez que as empresas participarão da 27ª Cainco (Câmara de Indústria e Comércio, Serviços e Turismo de Santa Cruz), que promove a Rodada Internacional de Negócios.

Segundo os organizadores, o objetivo da Cainco, que acontece de 27 a 29 de setembro na Expocruz, é de prospectar negócios internacionais, contatos e networking, encontrar sócios ou fornecedores e conhecer novos produtos e soluções.

“É uma experiência muito boa de conhecimento de mercado, de uma realidade que difere da nossa. Temos que aproveitar ao máximo”, frisou o empresário de Sinop, Rafael Bianchi, pela primeira vez do evento.

Proprietário de uma indústria de alimentos (balas e doces) e de uma distribuidora de frutas inatura (banana), Rafael levou demonstrações dos produtos e percebeu a aceitação. “Fizeram algumas sondagens sobre o potencial do Estado, e o que ouviram e viram agradou. Vim com o propósito de conhecer a Expocruz e posso garantir que é um centro de oportunidades”, revelou.

Além da equipe da Sedec, formada pelo secretário de Indústria e Comércio, Lucas Barros, a superintendente de Política Comercial, Miriam Haddad, o coordenador de Comércio Exterior, Guillermo Beserra, e Everaldo do Nascimento, também da coordenadoria de Comércio Exterior, também participam da Expocruz empresários mato-grossenses.