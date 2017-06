FOX SPORTS

O Chelsea está muito próximo de anunciar a chegada do lateral-esquerdo Alex Sandro, da Juventus. Segundo divulgou nesta segunda-feira (26 de junho) o jornal italiano Corriere della Sera, os Blues ofereceram os 70 milhões de euros (cerca de R$ 260 milhões) pedidos pela Velha Senhora.

De acordo com a publicação, a Juve ficou satisfeita com a proposta e o anúncio da transferência deve ser feito em breve. O brasileiro, que disputará posição com o espanhol Marcos Alonso, já acertou contrato com os Blues.

Revelado pelo Atlético Paranaense, o lateral de 26 anos foi um dos grandes destaques da Juventus nas últimas duas temporadas. Com sete jogos disputados com a camisa da Seleção Brasileira, Alex Sandro também passou por Santos e Porto.