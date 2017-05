TERRA

Há 11 diz, os torcedores do Manchester United recebiam a péssima notícia da grave lesão de Ibrahimovic, que rompeu ligamento cruzado anterior e posterior do joelho direito. Nesta terça-feira, um alento: o empresário do astro informou que a cirurgia, realizada na última noite, “foi um sucesso”, além de negar o fim de carreira do camisa 9.

– A cirurgia no joelho de Ibrahimovic foi um sucesso. Ele vai se recuperar completamente, e essa lesão não acaba com a carreira dele – disse o agente Mino Raiola, completando:

– Zlatan começou a reabilitação. Nem ele nem a equipe médica estão disponíveis para entrevistas nesse período. Avisaremos em caso de mais informações – prosseguiu.

Nesta temporada, a primeira no Old Trafford, Ibrahimovic vinha sendo o principal nome da equipe comandada por José Mourinho. Ao todo, o sueco marcou 28 gols em 46 partidas disputadas.