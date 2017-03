Tweet no Twitter

Nem o jogo pelas oitavas de final da UEFA Champions League garantiu um atestado para o jovem Kai Havertz escapar de uma prova na escola. Isso mesmo, o meio-campista de apenas 17 anos de idade irá desfalcar o Bayer Leverkusen na partida de volta contra o Atlético de Madrid por conta de um teste escolar.

O jovem tem sido um dos principais destaques da equipe na Bundesliga, tendo atuado em 16 partidas na competição e em três jogos da UEFA Champions League. O talento do garoto tem rendido comparações com ninguém menos que o meia do Arsenal e da seleção alemã Mesut Özil.

No estádio Vicente Calderón, na Espanha, a equipe alemã tem a difícil missão de reverter o placar de 4 a 2 conquistado pelo Atlético de Madrid na partida de ida na BayArena.